Formello: prove tattiche per la Lazio in vista dell’Inter

La Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello in vista del big match di domenica sera contro l’Inter a San Siro

Allenamento terminato per la Lazio in vista del big match contro l’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi ha finalmente avuto a disposizione tutta la rosa, a parte i soliti Thomas Strakosha e Luiz Felipe. Infatti, sia Acerbi, sia Luis Alberto, sia Akpa Akpro si sono allenati in gruppo insieme ai compagni.

La seduta è stata improntata dalle prove tattiche per contrastare i nerazzurri di Antonio Conte. Al momento, inoltre, si registra il probabile sorpasso di Mateo Musacchio ai danni di Patric nel ballottaggio per un posto in difesa. Inzaghi, infatti, ha schierato tra i titolari l’argentino: lo spagnolo, dunque, dovrebbe partire di nuovo dalla panchina, mentre il reparto arretrato sarà completato da Acerbi e Radu. In mediana, il centrocampo titolare con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto, mentre Lazzari e Marusic agiranno sugli esterni. In attacco, confermato il tandem Correa-Immobile, con Caicedo che ha recuperato e potrebbe entrare a partita in corso, così come Muriqi e Pereira. Domani, invece, si svolgerà la seduta di rifinitura alla vigilia della super sfida di San Siro.