FORMELLO – Lazio, primo allenamento: Vavro e Adekanye si presentano alla squadra

Questo pomeriggio è andato in scena a Formello il primo allenamento della stagione: Inzaghi presenta i nuovi acquisti

Primo allenamento della stagione per la Lazio, che si è ritrovata questo pomeriggio nel centro sportivo di Formello. Mister Simone Inzaghi ha dato il benvenuto ai nuovi acquisti, Vavro e Adekanye. L’ex Liverpool, in particolare, si è messo da subito in mostra, sbloccando con un gol la consueta partitella a campo ridotto. Nonostante il caldo, ritmi alti per la squadra, che si è fermata solo per dissetarsi. La Lazio si è presentata alla prima seduta di lavoro con tre portieri (Proto, Guerrieri e Adamonis) e quindici giocatori di movimento: Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Vavro, Rossi, Caicedo, Wallace, Correa, Adekanye, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Patric e Andrè Anderson.

NAZIONALI – I Nazionali (Immobile, Acerbi, Durmisi e Marusic) rientreranno venerdì, mentre per gli altri due neo-acquisti, Lazzari e Jony, si attende solamente l’ufficialità. Infine, Badelj si aggregherà alla squadra direttamente in ritiro, e lo stesso farà Strakosha, ancora alle prese con problemi al tendine d’Achille. Futuro incerto per Lukaku e Berisha.