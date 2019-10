Formello, la Lazio torna ad allenarsi: sessione a gruppo ristretto

La Lazio è tornata sul campo di Formello: primo allenamento della settimana dopo due giorni di riposo

In casa Lazio, Inzaghi ha fatto i conti con le assenze: sono nove i giocatori partiti per aggregarsi con le rispettive Nazionali. Tra i presenti però c’è anche Milinkovic il quale, nonostante la convocazione, è rimasto a Roma per sottoporsi a delle cure odontoiatriche.

Sessione a gruppo ristretto per il mister quindi, alle 15.30 tutti sul campo di Formello: inizia così la settimana biancoceleste, dopo due giorni di riposo. Esercizi di aerobica, propriocettività e forza hanno aperto la seduta, prima di lavorare sul possesso palla.

A mancare all’appuntamento di oggi: Jony per influenza e Patric, garantito dal permesso; reintegrati invece Durmisi, Djavan Anderson e Casasola per rinfoltire il gruppo.