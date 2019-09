Formello – Inzaghi lavora con il gruppo: ok Adekanye e Lukaku

Formello, il resoconto dell’allenamento di questa mattina

Si continua a lavorare nel quartier generale di Formello in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Mister Inzaghi lavora con chi è rimasto a Roma nella penultima seduta prima del weekend.

Arrivano buone notizie a partire dalla presenza di Lukaku che sembra essersi definitivamente ristabilito. Il belga ha partecipato all’intera seduta: prima riscaldamento con il pallone, poi sfide due contro tre e infine partitella a campo ridotto. Presente anche Adekanye mentre rimangono out Durmisi e Jorge Silva. Aggregati di nuovo anche i Primavera Bianchi, Falbo e Kalaj. Nuova seduta fissata per domani mattina alle alle 9.30 poi ci sarà il rompete le righe per 48 ore.