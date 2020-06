Formello, domani allenamento mattutino per i ragazzi di Inzaghi

Formello, domenica di riposo per la Lazio che invece rinizierà ad allenarsi nella giornata di domani al centro sportivo

Meritata giornata di riposo per la Lazio di mister Inzaghi che oggi non è scesa in campo a Formello per allenarsi. Il gruppo, come apparso in un comunicato pubblicato sul sito del club, tornerà a lavoro nella giornata di domani.

L’allenamento è fissato al mattino e sarà possibile seguire in diretta la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e su Lazio Style Channel, 233 di Sky.