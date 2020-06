FORMELLO Lazio, giorno di riposo per i ragazzi di Inzaghi

La Lazio oggi non si allena a Formello: Inzaghi concede un giorno di riposo alla squadra. Domani seduta programmata in mattinata

La domenica è fatta per riposare dopo le fatiche settimanali e ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana di lavoro. Inzaghi ha deciso quindi di non far allenare la squadra oggi.

Tutto rimane chiuso all’S.S. Lazio Training Center di Formello, aspettando il rientro della squadra domani in previsione del rientro ufficiale in campionato. Domani, oltre agli allenamenti in programma nel mattino, sono previsti nuovi tamponi per l’intero team.