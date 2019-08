FORMELLO – Buone notizie da Lulic, il capitano è tornato ad allenarsi. Milinkovic e Caicedo…

Formello, dopo Lulic Inzaghi attende i recuperi di Milinkovic e Caicedo

Allenamento mattutino per la Lazio, che si è ritrovata alle 9.30 sul campo centrale del centro sportivo di Formello. Assente Ciro Immobile, che nelle ultime ore è diventato padre (QUI la notizia). E’ tornato a disposizione capitan Lulic, che ha svolto l’intera seduta con la squadra. L’esterno ha risolto il fastidio all’adduttore della coscia sinistra, e sarà a disposizione per l’esordio in campionato contro la Sampdoria. Mister Inzaghi adesso attende i recuperi di Milinkovic (trauma distrattivo all’anca) e Caicedo (trauma elongativo al polpaccio sinistro). Il centrocampista è più avanti rispetto all’attaccante, già a Ferragosto il serbo era sceso in campo per una corsetta.

LA SEDUTA – Dopo l’iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti sono passati ad alcuni torelli. L’allenamento si è poi concluso con un’ampia fase tecnica incentrata sui cross e sui tiri in porta. Aggregati al gruppo anche diversi calciatori della Primavera: l’attaccante esterno Cerbata, il difensore brasiliano Cipriano, Falbo e Nimmermeer). Domani sempre in mattinata è prevista l’amichevole contro la Primavera di mister Menichini. Dopodiché, da lunedì, inizierà la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Sampdoria.