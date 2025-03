Formazioni ufficiali Lazio Torino: le scelte di Baroni per il posticipo di campionato

Formazioni ufficiali Lazio Torino: tutte le mosse di Baroni per aggiudicarsi questa sfida di Serie A contro i granata: le scelte

Siamo oramai a meno di un’ora dalla battaglia che, questa sera, infiammerà lo stadio Olimpico di Roma. Per questa ragione sono state pubblicate quelle che saranno le formazioni ufficiali Lazio Torino!

I due allenatori hanno avuto due settimane per preparare questa sfida ed ora avranno modo di valutare se, il lavoro svolto in tale periodo, sarà stato efficace per sconfiggere l’avversario. Ecco quindi chi scenderà in campo questa sera in questa effervescente giornata di Serie A:

LAZIO (4-2-3-1) : Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gigot, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.