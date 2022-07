Formazioni ufficiali Lazio Auronzo: Hysaj centrale, Cancellieri punta

Formazioni ufficiali Lazio Auronzo: le scelte di Sarri per la prima amichevole della squadra biancoceleste

Prima amichevole per la nuova Lazio di Sarri. A partire dalle ore 18.00 i biancocelesti affronteranno allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore una rappresentativa locale. Tanta curiosità intorno alla creatura che sta plasmando il tecnico che da poco ha diramato la sua formazione.

In porta giocherà Adamonis, eccezionalmente per questa partita Hysaj agirà da centrale difensivo in coppa con Patric. A centrocampo terzetto “classico” con Luis Alberto, Cataldi e Basic. In assenza di Immobile sarà Cancellieri a giocare punta supportato da Pedro e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Hysaj, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Cancellieri, Zaccagni. A disp.: Alia, Furlanetto, Radu, Kamenović, Casale, Ruggeri, Adeagbo, Marinacci, Floriani Mussolini, Acerbi, Marcos Antonio, Akpa Akpro, Kiyine, Bertini, Coulibaly, Felipe Anderson, Immobile, Moro, Romero. All.: Maurizio Sarri



AURONZO: Alessio Zambelli, Carnio, M. Zandegiacomo, Pais, Lauro, De Mario, Babu, Caviola, Cella, Marta, Salzano. A disp.: Pomarè, S. Zandegiacomo, Vecelio, Alessandro Zambelli, Morona, Pedicini, Aron, Bianchi, Macchietto, El Mazouri, Di Stasi. All.: Stefano De Mario