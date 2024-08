Fonseca a Dazn: «Siamo CONSAPEVOLI di cosa VOGLIAMO. Fuori Theo e Leao? Vi dico PERCHE’»

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio: ecco che cosa ha dichiarato

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lazio Milan.

ESCLUSIONE THEO E LEAO – «Devo dire prima che magari le persone vedono questo come una punizione per i giocatori ma mai lo sarà, è una scelta per questa partita. Abbiamo bisogno di questo. Theo non sta bene fisicamente, ho parlato con i giocatori e loro hanno capito. È importante fare una scelta per il meglio della squadra. Dobbiamo essere squadra oggi se vogliamo vincere, la mia scelta è in funzione dei momenti dei giocatori e della squadra e di quello di cui abbiamo bisogno».

HA LAVORATO SUL LATO PSICOLOGICO – «Abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo essere come squadra. Siamo d’accordo, sappiamo cosa migliorare. Abbiamo lavorato per fare una buona partita oggi, anche difensivamente. Anche tecnicamente abbiamo lavorato per decidere meglio. Abbiamo tanti giocatori con qualità, il nostro gioco dipende dalla qualità dei giocatori».

L’INTERVISTA COMPLETA DI FONSECA A DAZN