Fonseca, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa: le sue parole sul derby contro la Lazio, prossima gara di Serie A

La prossima sfida di campionato vedrà contrapposta la Lazio alla Roma per il derby della Capitale. In conferenza stampa, Fonseca, ha parlato proprio del derby. Le parole del tecnico giallorosso.

«Per noi è importante la partita di domani, vogliamo giocare per vincere. Poi pensiamo alla Lazio. Non è giusto pensare di più in questo momento».