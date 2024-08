Folorunsho Lazio, si FERMA la trattativa per BRESCIANINI al NAPOLI: ora c’è un’altra squadra in pole position, le ULTIME

Stop nella trattativa tra Brescianini e il Napoli, si è inserita una nuova squadra: questo complica i piani della Lazio per Folorunsho?

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Marco Brescianini al Napoli, con il giocatore che questa mattina aveva sostenuto e superato le visite mediche presso Villa Stuart, ma all’ultimo la trattativa ha subito un brusco stop.

Come riportato da SportItalia, il motivo è l’improvviso inserimento dell’Atalanta nella trattativa per il centrocampista del Frosinone. Cosa comporta questo per il calciomercato Lazio, che avrebbe beneficiato dell’affare dei partenopei per agevolare l’uscita di Folorunsho, si capirà solo nelle prossime ore.