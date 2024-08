Folorunsho Lazio, RITORNO a casa per il centrocampista? Anche un altro club si è informato

Folorunsho Lazio, spunta per la sessione estiva di mercato un possibile ritorno dell’ex Verona sponsorizzato anche da Baroni: i dettagli

Il calciomercato della Lazio non ha alcuna intenzione di fermarsi, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà spunta un nuovo nome per lo scacchiere di Baroni. Si tratta di un possibile ritorno ovvero quello di Folorunsho, il quale spiega il giornalista risulta essere in uscita dal Napoli con Conte che non lo considera indispensabile nelle sue idee per la nuova squadra azzurra. Il club partenopeo ai possibili compratori ha messo le cose in chiaro, fissando il prezzo sul giocatore ossia di 12 milioni di euro.

Sul giocatore non risulterebbe esserci solo la Lazio, ma anche l’Atalanta e la Fiorentina con quest’ultima che cerca un giocatore proprio in quel ruolo.