Folorunsho Lazio, la RICHIESTA del Napoli è chiara: fissata LA CIFRA per il centrocampista. ULTIME

Folorunsho Lazio, la richiesta del Napoli per cedere il calciatore è ben chiara: fissata quella cifra per il centrocampista

Uno degli obiettivi caldi del calciomercato Lazio in questo momento è sicuramente Michael Folorunsho, individuato come il perfetto rinforzo per completare il reparto di centrocampo a disposizione del neo allenatore Baroni.

Il Napoli non è però disposto a fare sconti e per cedere il calciatore chiede sempre 15 milioni di euro. Dalla Capitale riflettono sulle prossime mosse, sapendo che però l’intenzione è quella di acquistare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto.