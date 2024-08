Folorunsho Lazio, PROBLEMI con l’iscrizione alla lista europea? Il club deve valutare QUESTO aspetto

Folorunsho Lazio, ci sarebbero problemi con la sua iscrizione alla lista per l’Europa League? Il club valuta un aspetto

Il Corriere dello Sport torna a parlare della situazione di Michael Folorunsho, tornato prepotentemente nel mirino del calciomercato Lazio negli ultimi giorni. Per la sua iscrizione alla lista Serie A non ci sarebbero problemi, essendosi formato come calciatore nel vivaio biancoceleste.

Il giocatore, eventualmente, verrebbe quindi inserito come uno di quelli “formati nel club”. Leggere differenze nel regolamento dell’Europa League, con alcuni aspetti che andrebbero chiariti dall’UEFA. Secondo il quotidiano, però, nulla di insuperabile.