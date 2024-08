Petrucci (Sky Sport): «Folorunsho alla Lazio sarà un’operazione da ultimi giorni di mercato, ecco perché». Le parole del giornalista

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sul calciomercato Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il mercato della Lazio può piacere o no, ma sui i tempi onestamente devo dire che l’80%, forse anche il 90%, è stato fatto al contrario di quanto fatto in passato. Baroni ha potuto lavorare con quasi tutto il ritiro con la rosa completa.

Si poteva fare un mercato diverso? Forse sì, se sarà vincente lo dirà il tempo. Ma a livello di tempistiche è stato superato quello che era un problema degli anni passati.

Folorunsho sarà un’operazione da ultimi giorni di mercato, sia per far abbassare il prezzo, sia per la formula giusta. La Lazio proverà a prendere il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto».