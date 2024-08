Folorunsho Lazio, Fabiani studia l’INCASTRO GIUSTO: con questa formula spera di convincere il Napoli

Folorunsho Lazio, Fabiani studia l’incastro giusto per l’acquisto del centrocampista dal Napoli: la formula del possibile colpo

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio punta forte sull’acquisto di Michael Folorunsho, che il Napoli è disposto a cedere ma solamente a determinate condizioni.

Il giocatore è valutato sui 12 milioni di euro, ma dalla Capitale vorrebbero chiudere l’affare sulla base di un prestito che poi si trasformerebbe in obbligo di riscatto nelle prossime stagioni. Una soluzione che non convincerebbe particolarmente i campani, a meno che non venga alzata la parte economica.