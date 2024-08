Folorunsho Lazio, CONTATTO con il Napoli: De Laurentiis DETTA le condizioni! La RISPOSTA di Lotito

Folorunsho Lazio, motivazioni granitiche da parte del giocatore che vuole solo i biancocelesti: la risposta di Lotito alle condizioni del Napoli

Come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio continua a fare di tutto per arrivare a Michael Folorunsho, la cui volontà granitica è quella di tornare a vestire la maglia biancoceleste come fatto in passato.

Il Napoli continua a chiedere 12 milioni di euro e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il procuratore Giuffredi e lo stesso club campano. L’intenzione è sempre quella di proporre un prestito biennale con obbligo di riscatto.