Folorunsho Lazio, la pista si raffredda: prove di chiusura da parte della Fiorentina. Le ultime

Folorunsho Lazio, il club biancoceleste ha deciso di puntare su altri obiettivi per il centrocampo e non sul giocatore del Napoli

Michael Folorunsho era stato molto vicino al calciomercato Lazio nel corso della sessione estiva. Ora, però, il club biancoceleste sembra aver deciso di puntare su altri obiettivi per il centrocampo.

Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, Lotito e Fabiani si stanno concentrando sulle operazioni per Casadei e per Fazzini. Per Folorunsho, invece, è sempre più concreto l’interesse della Fiorentina, la quale vorrebbe sostituire l’indisponibile Bove.