Folorunsho Lazio, COSA MANCA per chiudere l’affare: gli ultimi AGGIORNAMENTI sulla trattativa per il centrocampista

Il calciomercato Lazio continua a seguire con insistenza Michael Folorunsho, il quale non ha convinto Antonio Conte ed è in uscita dal Napoli. Inoltre, il centrocampista tornerebbe volentieri in biancoceleste, colori con il quale è cresciuto.

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, al momento manca l’intesa tra Lazio e Napoli per quanto riguarda la formula del trasferimento. A pochi giorni dalla chiusura del mercato i biancocelesti provano ad affondare il colpo.