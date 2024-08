Folorunsho Lazio, ATTESA per il prossimo incontro. E’ sempre il PRIMO obiettivo: cosa filtra

Folorunsho Lazio, è attesa per il prossimo incontro per il trasferimento del centrocampista in biancoceleste: tutte le ultime novità

Tra gli obiettivi primari del calciomercato Lazio in entrata c’è sempre Michael Folorunsho, centrocampista con un passato proprio nel settore giovanile del club biancoceleste.

Il Napoli, proprietario del cartellino del giocatore, sta chiudendo per alcuni colpi e solo dopo darà il via libera alla cessione dell’ex Verona. Per i biancocelesti è sempre il primo obiettivo, in attesa di nuovi incontri tra società.