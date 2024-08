Folorunsho Lazio, ASSALTO FINALE: l’ultima offerta per convincere il Napoli è PRONTA. I dettagli

Folorunsho Lazio, oggi l’assalto finale al centrocampista: pronta l’ultima offerta per provare a convincere il Napoli. I dettagli

Come scrive Il Messaggero oggi in edicola, il calciomercato Lazio tenterà in giornata l’ultimo assalto a Michael Folorunsho, obiettivo per il centrocampo sempre più ai margini del Napoli dopo la chiusura dell’affare Arthur da parte dei campani.

Pressing della Fiorentina sullo sfondo, ma i capitolini proveranno a chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, non volendo andare oltre questa offerta.