Folorunsho Lazio, l’ANNUNCIO di Conte sul mercato del Napoli: «Deve essere chiaro questo concetto»

Folorunsho Lazio, l’annuncio di Antonio Conte sulle possibili mosse del Napoli sul mercato: ecco che cosa ha detto

Antonio Conte ha risposto in conferenza anche alle domande sui movimenti in entrata e in uscita del suo Napoli. Di quest’ultima categoria fa parte Michael Folorunsho, da tempo nel mirino del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Al di là di ciò che succederà sul mercato, io ho preso un impegno morale ed umano, non solo con i napoletani che mi fanno sentire grande affetto ed entusiasmo senza aver dato ancora niente, ma ho preso un impegno umano anche nei confronti dei calciatori sui quali voglio ricostruire questo progetto. Calciatori che ho fortemente voluto che restassero, alcuni potevano andare altrove, ho un impegno umano per quest’anno e deve essere chiaro qualsiasi cosa accadrà sul mercato. Faremo il possibile e l’impossibile per ridare lustro al Napoli, riportarlo dove merita».