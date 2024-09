Focolari si RICREDE: «Lo ammetto ho sbagliato su un giocatore della Lazio a GIUDICARLO male»

Focolari, il giornalista si esprime sulla Lazio rilasciando delle dichiarazioni in particolare su un calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Focolari alla luce della partita di ieri della Lazio con il Verona rilascia queste parole, soffermandosi su Castellanos

PAROLE – La Lazio mi è piaciuta molto perché ha giocato una partita d’attacco. Il buco difensivo è imputabile soprattutto a Gila, che però è il giocatore più forte della difesa della Lazio. Quindi è un momento in cui rientra, sta male, non sta bene, quindi quando starà bene credo che poi gli errori non verranno più fatti. Dopodiché la Lazio ha avuto la partita in mano sempre. Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto l’atteggiamento. Dia mi ha incantato. E poi devo dire, lo dico con soddisfazione: forse tutti quanti, io per primo, abbiamo sbagliato con Castellanos. Il Castellanos che abbiamo visto in queste partite è un giocatore importante che non fa soltanto il gioco di squadra: fa anche gol