Focolari, le parole del giornalista dopo il match di lunedì

Alla luce del pari di lunedì sera della Lazio contro l’Udinese che ha rallentato la corsa dei biancocelesti per la zona Champions, ha parlato Focolari. Il giornalista dopo il match con i friulani rilascia alcune sue considerazioni soffermandosi in modo specifico su un calciatore

PAROLE – Io l’avevo detto che la Lazio doveva prendersi questo pareggio, perché ho visto una squadra dalle grande capacità fisiche, in un momento magico come l’Udinese, contro una squadra che dimostra di essere stanca. Comincia a pagare tutti questi impegni, non è stata una Lazio brillante. Tante assenze contro una squadra in grande forma che ha provato più della Lazio a fare risultato pieno. Mi tengo il pareggio, la prossima è fondamentale. Più facile giocare contro il Bologna che contro questa Udinese

BELAHYANE – Belahyane mi ha deluso, ha avuto la sua occasione ma l’ho visto spaesato. I subentrati dovevano fare la differenza dal punto di vista fisico e così non è stato. La Lazio ha sofferto molto nel finale, ho temuto il peggio. Mi prendo questo punto, la Roma si avvicina ma sono fiducioso per le prossime partite. Sapevo che sarebbe stata una partita molto fisica, ostica e se non hai un arbitro che ammonisce è molto complicato