Focolari: «Lazio troppo forte, Roma troppo piccola. Ibanez mediocre»

Fulvio Focolari, giornalista e grande tifoso biancoceleste, ha parlato del derby tra Lazio e Roma. Le sue parole

Ai microfoni di Radio Radio, Focolari non spegne il derby. Il noto giornalista ha commentato la prestazione della Lazio con queste parole:

«La Roma non è scesa in campo perché c’era troppa Lazio. Non hanno reclamato sul secondo gol di Caicedo. Una Lazio troppo forte per una Roma troppo piccola con le grandi. Al secondo tempo la Lazio poteva fare 5 gol. Ibanez è un mediocre, Lazzari ha arato quella fascia. So che negli spogliatoi qualcuno ha fatto il nome di Rizzitelli, uno ha avuto la capacità di caricare la squadra avversaria con una battuta sciocca e bieca. Immobile ha mostrato lo spirito della Lazio in campo. La partita per Fonseca è finita mezz’ora prima».