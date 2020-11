Focolari: «La prossima è il BVB, oggi serve la vittoria. Uomo partita? Acerbi»

Furio Focolari ha parlato ai microfoni di RadioRadio della gara di questa sera

Furio Focolari ha parlato ai microfoni di RadioRadio della gara di questa sera tra Lazio e Zenit San Pietroburgo valida per la quarta giornata del Gruppo F di UEFA Champions League.

«Se la Lazio vuole passare il turno deve vincere questa sera, è una gara insidiosa e tutt’altro che scontata, anche perchè se oggi vinci – sperando che il BVB stasera vinca – poi ti basta non perdere col Club Brugge in casa. Io credo che in Germania il risultato più probabile per la Lazio sia con tutto il rispetto la sconfitta, può essere quantomeno messa in conto, quindi le due gare in casa diventano fondamentali. Uomo partita? Immobile, deve essere lui, ma la Lazio deve sapersi difendere e quindi dico Acerbi».