Folorunsho Lazio, secondo round a gennaio? I biancocelesti ci riprovano

Folorunsho Lazio, i biancocelesti tornano alla carica sul centrocampista per gennaio: serve un rinforzo e anche se reintegrato, a Napoli l’ex Verona non trova spazio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si fa sempre più largo l’idea di intervenire a centrocampo a gennaio in casa Lazio, quando sarà possibile tornare a fare acquisti e il nome forte è quello di Folorunsho del Napoli.

Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a prenderlo, senza però mai schiodarsi da una formula che prevedeva un prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto. Una proposta che De Laurentiis ha continuato a rifiutare fino alla scadenza delle operazioni, nonostante il tecnico Conte avesse spiegato che il giocatore non rientrasse nei suoi piani tecnici. La situazione nel frattempo non è cambiata. Folorunsho è stato reintegrato in rosa ma non sta trovando spazio.