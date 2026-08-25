Floriani Mussolini celebra il debutto: «Una vita che sognavo questo momento»

Floriani Mussolini esulta dopo l’esordio in Serie A, tutta l’emozione dell’esterno biancoceleste per aver indossato la maglia della Lazio

Quella di ieri sera tra le mura del Dallara è stata una serata che Romano Floriani Mussolini difficilmente dimenticherà. Il giovane terzino ha infatti fatto il suo debutto ufficiale con la maglia della Lazio nella prima giornata di Serie A contro il Bologna, entrando al 19′ al posto dell’infortunato Adam Marusic. Il classe 2003 ha così coronato il lungo percorso iniziato nel settore giovanile biancoceleste.

Al termine della gara, Floriani Mussolini ha affidato a Instagram tutta la propria soddisfazione per un momento atteso a lungo. Il difensore ha accompagnato alcune immagini della partita con un messaggio particolarmente significativo.

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Floriani Mussolini: «Una vita che sognavo questo momento»

Il terzino ha scritto: «Chi mi conosce sa cosa è significato per me debuttare con questa maglia ieri. Una vita che sognavo questo momento che finalmente è arrivato… Che sia solo l’inizio».

Buona prova di Floriani Mussolini al Dall’Ara

Il debutto è arrivato in una situazione tutt’altro che programmata, visto l’infortunio accusato da Adam Marusic nel corso del primo tempo. Floriani Mussolini è stato quindi chiamato in causa improvvisamente, ma ha completato la partita contribuendo al successo per 0-1 della Lazio, deciso nella ripresa da Davide Frattesi.

La sua prestazione è stata positiva, anche se non è mancato un episodio da migliorare: al 22′ il giovane biancoceleste ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo a centrocampo alquanto evitabile. Però, resta soprattutto la soddisfazione di aver trasformato in realtà un sogno inseguito per anni: il primo passo con la prima squadra biancoceleste è finalmente arrivato.