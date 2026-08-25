La contestazione a Lotito arriva anche in politica! cresce l’allarme in Forza Italia per il patron della Lazio

Il malcontento dei tifosi della Lazio potrebbe avere conseguenze anche sul piano politico, Lotito al centro delle preoccupazioni di Forza Italia

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito non si ferma allo stadio e rischia di avere ripercussioni anche sul piano politico. Il presidente biancoceleste è infatti anche senatore di Forza Italia e, con l’avvicinarsi dei prossimi appuntamenti elettorali, il clima intorno alla sua posizione istituzionale starebbe iniziando a creare qualche preoccupazione all’interno del partito.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il tema è diventato particolarmente delicato dopo l’avvio della protesta della tifoseria laziale. Alcuni esponenti del tifo organizzato avrebbero infatti manifestato l’intenzione di non votare più Forza Italia per lanciare un segnale nei confronti di Lotito. Un’eventuale mobilitazione elettorale rappresenterebbe un elemento da monitorare per il partito guidato da Antonio Tajani, soprattutto in vista delle elezioni amministrative del 2027.

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La protesta dei tifosi e il possibile effetto sulle urne

La tifoseria biancoceleste viene stimata intorno ai 900mila sostenitori. Non tutti, naturalmente, sono elettori di Forza Italia, ma una parte del consenso potrebbe comunque essere coinvolta nella protesta. Da qui nasce la preoccupazione per un possibile astensionismo o voto contrario al partito di Lotito, con potenziali conseguenze anche sugli equilibri della coalizione di centrodestra.

All’interno del fronte della contestazione è emersa anche l’idea, attribuita a Guido Paglia, già responsabile della comunicazione ai tempi della presidenza Cragnotti, di estendere lo sciopero elettorale all’intero centrodestra. La protesta nasce da un malcontento che dura ormai da anni e riguarda la gestione della società e il rapporto con la tifoseria.

Anche Rocca critica la gestione della Lazio

A rendere ancora più delicato il quadro è stata anche la posizione di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e tifoso biancoceleste. Il governatore aveva già criticato Lotito e, nelle ultime ore, è tornato sull’argomento spiegando di non voler trasformare la vicenda in un caso politico.

Rocca ha però ribadito il proprio punto di vista sulla situazione della Lazio, sottolineando il significato dello stadio vuoto e il dolore espresso dalla tifoseria. La contestazione nei confronti di Lotito, dunque, continua ad allargarsi e potrebbe ormai avere conseguenze che vanno oltre il perimetro sportivo.