Passi avanti per Pinamonti mentre il Sassuolo pensa a Esposito come sostituto

La trattativa per Pinamonti entra nel vivo: contatti intensificati e novità anche sul fronte dell’eventuale sostituto: il nome è un obiettivo della Lazio

La Lazio continua a lavorare per arrivare ad Andrea Pinamonti e nelle ultime ore si sarebbero registrati nuovi passi avanti nella trattativa con il Sassuolo. I contatti tra le società sono stati ulteriormente intensificati e il dialogo avrebbe prodotto progressi sia sulla cifra dell’operazione sia sulla formula.

La società biancoceleste deve però fare i conti con i limiti imposti sul mercato e, proprio per questo, il riscatto non potrà essere formalmente obbligatorio. Le parti stanno quindi lavorando anche sulle garanzie legate alla possibilità di trasformare il trasferimento in un’operazione definitiva.

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Pinamonti più vicino alla Lazio: passi avanti con il Sassuolo

La trattativa sembra dunque essere entrata in una fase particolarmente delicata. La Lazio ha intensificato i contatti nella serata di ieri e l’obiettivo è trovare un’intesa definitiva con il Sassuolo. Restano da sistemare alcuni dettagli economici e soprattutto quelli relativi alla formula, ma il confronto tra i due club prosegue.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, proprio i movimenti del Sassuolo sul mercato potrebbero rappresentare un ulteriore indizio dei progressi nella trattativa per Pinamonti. Il club neroverde si sarebbe infatti mosso per Sebastiano Esposito, individuato come possibile sostituto dell’attaccante in uscita.

Esposito, il Sassuolo sfida il Torino

La corsa a Esposito è però tutt’altro che chiusa dal momento che ci sono interessate diverse società, tra cui la stessa Lazio, che nelle ultime settimane ha preferito concentrarsi sulla pista Pinamonti. Il Sassuolo potrebbe quindi provare ad accelerare, ma dovrà fare i conti soprattutto con il Torino, che ha già avviato una trattativa con il Cagliari per l’attaccante.

Il possibile intreccio tra Pinamonti ed Esposito potrebbe quindi diventare uno dei temi principali degli ultimi giorni di mercato, con le mosse del Sassuolo strettamente legate alla possibile partenza del proprio centravanti.