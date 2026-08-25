News
Patric ancora fermo ai box: tempi di recupero incerti per il difensore biancoceleste
Patric è fermo dall’inizio del ritiro: il problema muscolare continua a tenerlo lontano dal campo: le novità sul giocatore di Gattuso
La situazione di Patric continua a preoccupare la Lazio e i tifosi che aspettano con ansia il suo rientro in campo. Il difensore spagnolo è fermo dall’inizio del ritiro estivo e non ha mai potuto lavorare con continuità agli ordini di Gennaro Gattuso, saltando di fatto tutta la preparazione.
Il club aveva parlato genericamente di una temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato, senza indicare un problema muscolare specifico, ed ora non si sarebbe ancora delineato un vero orizzonte per questa defezione.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità all’indomani del successo di Bologna e sull’arrivo di Pinamonti
Lazio, Patric alle prese con uno stiramento muscolare
A fare maggiore chiarezza sulle condizioni del centrale è ora Il Messaggero, secondo quanto riportato nella rassegna stampa odierna. Patric avrebbe infatti riportato uno stiramento muscolare, motivo per cui si trova ancora lontano dal gruppo e costretto a seguire un percorso di recupero.
L’indiscrezione aggiunge quindi un elemento nuovo rispetto alle informazioni diffuse inizialmente dalla società, che non aveva fatto riferimento a un problema di natura muscolare. Anche le recenti notizie sulla Lazio confermano che il difensore è ancora indisponibile.
Lazio, ancora nessuna certezza sul rientro di Patric
Restano però da definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Al momento non è possibile stabilire quando Patric potrà tornare a disposizione di Gattuso, che deve quindi continuare a fare i conti con un’assenza importante nel reparto arretrato.
La Lazio ha già dovuto rinunciare al difensore nella prima giornata di campionato contro il Bologna, mentre il centrale continua il proprio percorso lontano dal campo. Per Gattuso il recupero di Patric rappresenterebbe una risorsa importante per ampliare le rotazioni difensive nelle prossime settimane. Al momento, però, il rientro resta ancora senza una data precisa.
News
Le possibili sorprese della Serie A 2027
Ogni stagione di Serie A porta con sé qualche sorpresa capace di ribaltare i pronostici della vigilia e l’edizione 2026/2027...
Artistico, l’attaccante biancoceleste rimane un obiettivo del Padova
Artistico, l’attaccante è in uscita dalla Lazio: il Padova continua a seguirlo ma valuta altri profili, tra cui Borrelli del...
Manca solo l’ufficialità per Pinamonti! Accordo trovato con il Sassuolo per il nuovo centravanti di Gattuso
Pinamonti sarà un nuovo attaccante biancoceleste, rivelati i dettagli dell’accordo tra Lazio e Sassuolo per l’attaccante classe ’99 Dopo diversi...