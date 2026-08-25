Patric ancora fermo ai box: tempi di recupero incerti per il difensore biancoceleste

Patric è fermo dall’inizio del ritiro: il problema muscolare continua a tenerlo lontano dal campo: le novità sul giocatore di Gattuso

La situazione di Patric continua a preoccupare la Lazio e i tifosi che aspettano con ansia il suo rientro in campo. Il difensore spagnolo è fermo dall’inizio del ritiro estivo e non ha mai potuto lavorare con continuità agli ordini di Gennaro Gattuso, saltando di fatto tutta la preparazione.

Il club aveva parlato genericamente di una temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato, senza indicare un problema muscolare specifico, ed ora non si sarebbe ancora delineato un vero orizzonte per questa defezione.

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Lazio, Patric alle prese con uno stiramento muscolare

A fare maggiore chiarezza sulle condizioni del centrale è ora Il Messaggero, secondo quanto riportato nella rassegna stampa odierna. Patric avrebbe infatti riportato uno stiramento muscolare, motivo per cui si trova ancora lontano dal gruppo e costretto a seguire un percorso di recupero.

L’indiscrezione aggiunge quindi un elemento nuovo rispetto alle informazioni diffuse inizialmente dalla società, che non aveva fatto riferimento a un problema di natura muscolare. Anche le recenti notizie sulla Lazio confermano che il difensore è ancora indisponibile.

Lazio, ancora nessuna certezza sul rientro di Patric

Restano però da definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Al momento non è possibile stabilire quando Patric potrà tornare a disposizione di Gattuso, che deve quindi continuare a fare i conti con un’assenza importante nel reparto arretrato.

La Lazio ha già dovuto rinunciare al difensore nella prima giornata di campionato contro il Bologna, mentre il centrale continua il proprio percorso lontano dal campo. Per Gattuso il recupero di Patric rappresenterebbe una risorsa importante per ampliare le rotazioni difensive nelle prossime settimane. Al momento, però, il rientro resta ancora senza una data precisa.