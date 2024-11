Floriani Mussolini, Lovisa: «Ha grande prospettiva, migliora giorno dopo giorno»

Le parole di Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, sui due giocatori in prestito dalla Lazio Floriani Mussolini e Artistico

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato a RadioSei di Floriani Mussolini e Artistico, calciatori in prestito dalla Lazio. Di seguito le sue parole.

FLORIANI MUSSOLINI – «Floriani Mussolini lo seguivamo a Pescara, poi quest’anno l’ho potuto prendere. Per passo e per forza spicca rispetto agli altri, credo che abbia grande prospettiva. Migliora giorno dopo giorno, grande applicazione, ha migliorato da giugno e a marzo andrà ancora meglio. E’ un nostro giocatore e resterà fino a giugno da noi, cosa giusto per il suo percorso».

ARTISTICO – «Artistico ha grandi qualità: fisico, grande gamba e senso del gol. Venendo dal Francavilla in serie C deve crescere ancora. Ha solo 22 anni, difficile dire dove possa arrivare».

FOLORUNSHO – «E’ stato un mio giocatore, ha fatto una lunga gavetta, è un calciatore maturo, veramente importante e c’entrava poco con la serie B».