Floriani: «Non ho patito il salto tra i grandi. Lazio? Sogno questa cosa»

Romano Floriani Mussolini, in prestito dalla Lazio alla Juve Stabia, ha parlato così del presente e del futuro

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Romano Floriani Mussolini ha parlato così della sua esperienza in Serie B con la maglia della Juve Stabia e di un possibile futuro alla Lazio:

PAROLE – «Non ho patito il salto, anche se la Serie B richiede attenzione massima: se sbagli ti puniscono. Mi manca soltanto il gol, dopo due pali con Palermo e Samp…

Modelli? Mi ispiro a Walker, Cancelo, Alexsander-Arnold: esterni destri che sanno anche attaccare tanto. Se la Lazio punterà su di me sarò felicissimo. Voglio la A e la Lazio è il top. Spero un giorno di giocare in Nazionale, per me sarebbe l’onore più grande».