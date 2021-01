Flick carica: «Vogliamo vincere tanto quanto lo scorso anno» – VIDEO

Hans Dieter Flick ha parlato degli obiettivi del Bayern Monaco per questo 2021: queste le sue parole in conferenza

Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco e prossimo avversario della Lazio in Champions League, ha parlato degli obiettivi che il club bavarese ha nel 2021. Le sue parole.

«Nulla è cambiato relativamente ai nostri obiettivi. Abbiamo già detto che vogliamo centrare le vittorie più importanti possibili, il nostro obiettivo è la strada che intraprenderemo, il modo in cui lo faremo è ciò che conta. Alla fine, una strada porterà una squadra a diventare campione. L’anno scorso è andata così e quindi quest’anno vogliamo prepararci allo stesso modo. In questa stagione i rivali in Bundesliga sono molto forti, ma anche a livello internazionale le avversarie stanno diventando sempre più forti. È per questo che per noi è importante sfruttare la nostra qualità in ogni partita, come anche i nostri punti di forza dell’anno scorso».