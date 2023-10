Flachi: «Scommesse? Ci sono passato, non abbandonate i ragazzi»

Sicuro Francesco Flachi, i giocatori colpevoli vanno puniti, ma guai ad abbandonarli, ecco il pensiero dell’ex calciatore sul caso scommesse

Se un giocatore ha sbagliato è giusto punirlo, ma abbandonarlo a se stesso potrebbe portare a conseguenze ancora peggiori per lui. Questo, sintetizzato, il pensiero di Francesco Flachi. L’ex calciatore ha espresso a CalcioNews24 il suo pensiero sul caso scommesse, con uno sguardo alla propria esperienza personale.

CASO SCOMMESSE – «Non sono un ipocrita e quindi non voglio dare giudizi specifici. Sicuramente mi dispiace. Però delle volte solo quando si va incontro ad un muro forse si capisce quello che si sta facendo. In ogni caso personalmente mi auguro che dopo tutto per i ragazzi sia successo effettivamente meno rispetto a quanto si sta dicendo e si sta sentendo. Anche perché il problema non sarà solo attuale, ma sarà anche dopo a livello personale. Bisogna giudicare bene come comportarsi e se in qualche modo si possono aiutare i ragazzi. Perchè ripeto, il problema non è solo ora ma sarà anche successivamente. Non è facile, quando uno sbaglia deve pagare, ma siccome personalmente ci sono passato so che i ragazzi dopo non si devono abbandonare…perché i problemi vengono dopo».

