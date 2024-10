Flachi: «La Lazio contro la Juventus non ha nulla da perdere e la sosta...»

Flachi, l’ex centravanti si esprime riguardo i biancocelesti soffermandosi sulla partita di sabato sera con la Juventus

Ai microfoni di TMW ha parlato Francesco Flachi, il quale si esprime sulla Lazio e in particolare sulla sfida dei biancocelesti contro la Juventus. Ecco le sue considerazioni

SULLA LAZIO – «Non ha niente da perdere la Lazio, poi la sosta è sempre un’incognita. Per quello che ho visto mi sta piacendo la Lazio, ha entusiasmo e non ha niente da perdere. Credo sarà una partita aperta, chi sarà più determinato e sarà più cinico vincerà. Mi ha impressionato tantissimo per la sua qualità e corsa, oltre che per la personalità Tavares»