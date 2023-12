Lazio, non solo la prestazione: c’è un altro motivo nascosto dietro i fischi dei tifosi

In casa Lazio continuano a far discutere i fischi dei tifosi dopo la gara col Cagliari: non solo la prestazione alla base del malcontento

Continuano a far discutere in casa Lazio i fischi ricevuti dai tifosi all’Olimpico dopo la sofferta vittoria contro il Cagliari. Come riporta Il Messaggero, non ci sarebbe solo la prestazione alla base del malcontento

In realtà, sabato molti tifosi erano già indisposti prima dell’incontro per l’iniziativa “Mascotte”

bocciata dall’ufficio marketing biancoceleste in Tribuna Tevere al Sodalizio.