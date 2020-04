Fiorentina, Vlahovic: «Futuro? Voglio rinnovare il contratto»

Fiorentina, le parole di Vlahovic in merito a quello che sarà il suo futuro. Il calciatore era seguito da diversi club di A

L’attaccante della Fiorentina Valhovic, seguito sul mercato anche dalla Lazio, ha parlato del suo futuro ai microfoni del Tgr Toscana.

«Sicuramente per tutti quelli che hanno affrontato il virus non sarà facile allenarsi, ma io sto facendo di tutto per farmi trovare pronto se tutto ricomincerà. Il mio desiderio è rinnovare il contratto con la Fiorentina. Ho tanta voglia di farlo e di legarmi ancora di più a questa città e a questo club, e voglio dare tutto per questi colori».