Fiorentina, aperti i casting per l’attacco: c’è anche Pinamonti

La Fiorentina potrebbe dover cercare il sostituto di Piatek, Pinamonti sarebbe uno dei primi nomi per il futuro

Andrea Pinamonti è uno dei profili più interessanti del calciomercato italiano: un giovane di prospettiva che è riuscito già a ritagliarsi uno spazio importante in Serie A. L’attaccante è stato spesso accostato alla Lazio per ricoprire il ruolo di vice Immobile, ma non solo i biancocelesti hanno fatto un pensiero su di lui per il futuro.

Come riporta La Nazione, tra gli estimatori del ragazzo c’è anche la Fiorentina: la Viola potrebbe dover salutare Piatek e Pinamonti è nella lista dei possibili sostituti del polacco.