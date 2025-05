Fiorentina Lazio Under 18, il tabellino del match dei giovani biancocelesti: le ultime sulla sfida di oggi

Condividi via email

Fiorentina Lazio Under 18 termina 1-1 dopo una vera e propria battaglia! Ecco il tabellino ufficiale del match

Nella giornata di oggi non c’è stato spazio solo per la sfida di San Siro tra Inter e Lazio bensì è stato anche il turno di Fiorentina Lazio Under 18. Il match della squadra giovanile degli aquilotti è stato molto intenso e, alla fine, ha permesso ai capitolini di strappare la qualificazione ai playoff grazie alla rete nel primo tempo di Curzi! Ecco il tabellino del match condiviso dal sito ufficiale del Club:

Il tabellino della sfida:

FIORENTINA-LAZIO 1-1

Marcatori: 40’pt Curzi (L), 16’st Sardilli (F)

FIORENTINA: Dolfi (GK), Bilobrk, Sturli (10’st Masoni), Ciacci (29’st Morazzini), Biagioni, Batignani, Di Pierdomenico (10’st Boskovic), Pisani, Diallo (10’st Arcadipane), Bonanno (37’st Pirrò), Sardilli

A disposizione: Malagotti (GK), Maiorana, Tchouameni, Lo Russo.

All.: Capparella

LAZIO: Giacomone (GK), Torbidoni, Trifelli, Pernaselci, Francioli, Iorio (1’sr Cangemi), Canali (42’st Trabalza), Santagostino Baldi (42’st Fazio), Carbone (27’st Milillo), Curzi (25’st Montano), Battisti

A disposizione: Mazzù (GK), Di Venosa, Lauri, Boccardelli All.: Punzi