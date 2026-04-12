Fiorentina Lazio, biancocelesti specialisti in questo fondamentale! Ecco cosa emerge in vista della sfida

Fiorentina Lazio, la formazione biancoceleste ha sviluppato un’interessante attitudine in questa stagione ancora da riscrivere

C’è grande attesa per il posticipo della 32ª giornata di Serie A che vedrà la Lazio impegnata al Franchi contro la Fiorentina. Oltre al fascino della sfida, i riflettori sono puntati su una statistica sorprendente emersa alla vigilia: la straordinaria capacità della squadra di Maurizio Sarri di colpire negli ultimi istanti di gioco. Secondo i dati raccolti da Opta, i biancocelesti sono diventati i veri specialisti dei minuti finali in questo campionato.

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Il primato della Lazio nei minuti di recupero

Il dato statistico è impressionante: la Lazio ha messo a segno ben 12 delle sue 32 reti totali nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Questo significa che il 38% dei gol complessivi è arrivato dal 76′ in avanti, stabilendo un record in percentuale per l’attuale Serie A. Nessun’altra formazione riesce a essere così letale e costante nella fase conclusiva dei match.

Da Pedro a Noslin: i colpi decisivi della Lazio

Questa tendenza è confermata dai recenti episodi sul campo. Si va dal fondamentale sigillo di Pedro, che fissò il punteggio sul 2-2 nella sfida d’andata proprio contro la Fiorentina, fino alla rete di Tijjani Noslin contro il Parma nell’ultimo turno. Questi interventi sotto porta dimostrano come la compagine di Maurizio Sarri resti lucida e pericolosa fino al triplice fischio.