Fiorentina Lazio, possesso palla e pochi tiri: biancocelesti imbrigliati

Nel corso della partita di ieri tra Fiorentina e Lazio, i biancocelesti non sono riusciti ad incidere nel gioco: ecco le statistiche

La Lazio esce sconfitta per 2-0 in trasferta contro la Fiorentina, facendo un pesantissimo passo falso in ottica Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha cercato di fare la partita, ma il gioco non è stato per niente fecondo. Ecco, dunque, le statistiche del match riportate da TuttoSport.

I biancocelesti hanno fatto moltissimo possesso palla, oltre il 70%, ma sono stati imbrigliati dagli avversari sulla trequarti per quasi tutto il match. Per questo, i tiri nello specchio sono stati solamente 3 su 11, uno in meno della Viola, che ne ha indirizzati 4 nella porta di Reina su 9 conclusioni. Gli uomini di Iachini, dunque, sono stati più determinati a portare a casa il risultato.