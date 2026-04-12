Fiorentina Lazio, esame di maturità al Franchi: ecco come ci arrivano le due squadre

Fiorentina Lazio, quest’oggi vi segnaliamo come arrivano al match della 32a giornata di Serie A 2025-2026 le formazioni di Paolo Vanoli e Maurizio Sarri

La Lazio si prepara a un appuntamento che può dire molto sul finale di stagione. Domani, lunedì 13 aprile 2026, alle 20:45, i biancocelesti saranno di scena allo stadio Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina nella gara valida per la 32ª giornata di Serie A. Il match mette di fronte due squadre che arrivano all’incrocio con segnali diversi ma con un obiettivo comune: dare peso al proprio finale di campionato.

Fiorentina Lazio, il momento dei biancocelesti prima della trasferta

La formazione di Maurizio Sarri si presenta al Franchi con una striscia positiva che ha restituito fiducia e solidità all’ambiente. La Lazio, infatti, arriva da cinque risultati utili consecutivi, costruiti attraverso prestazioni che hanno mostrato compattezza, capacità di soffrire e una crescente convinzione nei propri mezzi.

I pareggi contro Parma e Atalanta (in Coppa Italia), uniti alle vittorie ottenute contro Sassuolo, Milan e Bologna, raccontano di una squadra che ha ritrovato continuità proprio nel momento più delicato della stagione. È una base importante per affrontare una trasferta complessa come quella di Firenze, dove serviranno attenzione, equilibrio e personalità per reggere l’urto viola.

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Fiorentina Lazio, i viola cercano conferme davanti al proprio pubblico

Dall’altra parte c’è una Fiorentina reduce da un percorso recente fatto di risultati significativi ma anche di qualche scossone europeo. I viola arrivano al confronto con tre vittorie ottenute contro Cremonese, Hellas Verona e Rakow, un pareggio pesante contro l’Inter e la sconfitta maturata in campo internazionale contro il Crystal Palace.

Proprio questo alternarsi di segnali positivi e passaggi più complicati rende la squadra toscana un’avversaria difficile da leggere ma comunque pericolosa, soprattutto davanti al proprio pubblico. In più, i precedenti recenti sorridono alla Fiorentina, rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Lazio.

Fiorentina Lazio, una sfida che può pesare davvero sul finale

Per la Lazio questa non è soltanto una partita di campionato, ma un banco di prova per misurare ambizioni, tenuta mentale e qualità della rosa. I biancocelesti arrivano a Firenze con la consapevolezza di potersi giocare molto, mentre la squadra viola vuole sfruttare il fattore campo per mettere pressione e confermare la propria competitività.