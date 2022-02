ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio Franchi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Lazio si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Fiorentina Lazio 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

5′ Fase di studio tra le due squadre – Primi cinque minuti passati con le squadre che si studiano senza cercare l’affondo.

6′ Chance Lazio – Bell’affondo di Zaccagni sulla sinistra, palla messa in mezzo ma Nastasic spazza ed allontana il pericolo.

9′ Attacca la Fiorentina – Sottil accelera palla al piede a sinistra e fa correre Biraghi, il cui cross però viene smorzato e finisce serenamente tra le braccia di Strakosha.

13′ Copione chiaro – La Lazio manovra il pallone per gran parte del tempo, pressata da una Fiorentina pronta ad andare in porta non appena recuperato il pallone.

14′ Luis Alberto spreca tutto – Azione di contropiede della Lazio con Savic che porta la palla fino al limite, scarica per Luis Alberto che cerca un tocco sotto per Zaccagni ma la palla viene recuperata da Terracciano.

19′ Strakosha salva su Cabral – Biraghi crossa di prima intenzione su Cabral che colpisce solo al centro dell’area ma Strakosha gli dice di no.

22′ Tiro di Immobile – Perde palla in uscita Cabral sull’appoggio sporco di Bonaventura, con Immobile che esplode il destro dalla distanza. Sopra la traversa.

27′ Tiro Bonaventura – L’ex Milan tenta il piazzato da fuori area, palla che non centra la porta.

29′ Tiro di Torreira – Ribattuto fuori il tentativo di Biraghi da punizione, la sfera scende sul destro al volo di Torreira, che impatta un po’ troppo di esterno, mancando la porta di un paio di metri.

35′ Chance Immobile – Calcio d’angolo allontanato in due tempi dalla difesa biancoceleste, con Torreira che maldestramente lancia Luis Alberto in contropiede. Pallone per l’accorrente Immobile, sul cui destro basso e centrale è presente Terracciano.

36′ Zaccagni si mangia un gol – Incursione di Pedro che calcia di destro e trova la risposta di Terracciano, la palla termina sui piedi di Zaccagni che da ottima posizione tira alto.

38′ Chance per Milinkovic-Savic – Pedro vede l’arrivo di Milinkovic-Savic, che con un tiro-cross in diagonale per poco non trova il tap-in di Immobile sul secondo palo, anticipato provvidenzialmente da Milenkovic

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Lazio 0-0: risultato e tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Cabral, Callejòn. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Castrovilli, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Nico Gonzalez, Amrabat, Kokorin, Igor. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Felipe Anderson, Cabral, Romero, Hysaj, Radu, Moro, André Anderson, Cataldi, Floriani Mussolini, Basic. All. Sarri.

ARBITRO: Orsato

AMMONITO: Leiva