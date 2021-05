Fiorentina Lazio, biancocelesti a caccia di un’altra vittoria contro la Viola

La Lazio domani sera affronterà la Fiorentina al Franchi e cercherà di portare a casa un’altra vittoria contro la Viola in Serie A

Mancano poco più di 24 ore al ritorno in campo della Lazio, che domani sera affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi, nel match valevole per la 35esima giornata di campionato. I biancocelesti sono a caccia di un’altra vittoria contro la Viola, per aumentare ancora di più un dato molto positivo.

La squadra del capoluogo toscano, infatti, è quella contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (55) che segnato più gol (198) nella sua storia in Serie A TIM. Completano il parziale 42 pareggi e 46 successi viola. Inoltre, in caso di vittoria, la squadra di Simone Inzaghi può continuare a sognare per il quarto posto, che significherebbe la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila.