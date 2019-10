Fiorentina-Lazio, l’analisi di Bergomi e Capello nel post-partita

Beppe Bergomi e Fabio Capello hanno analizzato il match tra Fiorentina e Lazio nel corso del Club di Sky Sport

La Lazio torna a vincere in campionato e, dopo la sconfitta europea contro il Celtic, ottiene tre punti fondamentali al Franchi contro la Fiorentina. Subito dopo il termine della gara, Beppe Bergomi e Fabio Capello hanno analizzato la performance dei biancocelesti. Innanzitutto, le parole del primo a Sky Sport: «La Lazio ha meritato di vincere questa gara, è partita bene, pensavo calasse nel secondo tempo e invece ha preso in mano la partita. Nel secondo tempo ha messo la Fiorentina nella propria metà campo».

CAPELLO – Poi, le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juventus: «La Lazio ha dimostrato di avere giocatori di qualità superiore. Ha dimostrato anche determinazione, c’erano già delle voci che riguardavano l’allenatore, la squadra voglia continuare con questo tecnico, ed è un gruppo che ha grande qualità e velocità. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, ha personalità, quale volta le partite si perdono per degli episodi. In Scozia hanno perso per disattenzioni».