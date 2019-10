Allo stadio Franchi, la nona giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Fiorentina e Lazio di fronte nel match della nona giornata di Serie A. Una gara fondamentale per l’armata di Inzaghi, reduce dall’amara sconfitta d’Europa League contro il Celtic. I ragazzi di Montella, invece, vengono da un momento positivo dal punto di vista dei risultati, terminato nello scorso week-end calcistico nella gara contro il Brescia (0-0).

Sintesi Fiorentina Lazio MOVIOLA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il primo tempo del match, Lazio in possesso palla.

2′ Ribery interviene fallosamente su Leiva, intercettando la palla. L’ex Bayern, poi, conclude in porta ma calcia male.

3′ Ancora Fiorentina in attacco, con Castrovilli che conclude dalla lunga distanza, ma il pallone si perde alta sopra la traversa.

7′ Milinkovic per Luis Alberto all’interno dell’area di rigore, ma la deviazione di un giocatore della Fiorentina favorisce Pulgar.

8′ Dalbert mette la palla in area di rigore cercando Ribery, chiude Acerbi.

9′ Fallo di Milinkovic su Castrovilli, e calcio di punizione in favore della Fiorentina. L’azione si conclude con il colpo di testa di Pezzella, che non inquadra la porta.

11′ Dalbert mette una palla interessante in area di rigore, Caceres svetta ma, ancora una volta, il colpo non è preciso.

12′ Straordinaria accelerazione di Lazzari, che viene spinto in area di rigore da Caceres. L’arbitro fa continuare il gioco senza sanzionare l’intervento.

13′ Luis Alberto in verticale per Milinkovic, che non riesce ad arpionare la palla.

18′ Luis Alberto serve Immobile con un colpo di tacco in mezzo all’area, il bomber segna ma era in posizione di fuorigioco.

21′ Immobile serve Correa sulla corsa, l’argentino si beffa della retroguardia viola e fa gol. L’assistente segnala la posizione di fuorigioco del ‘Tucu’ ma, dopo un consulto col Var, la rete viene convalidata.

24′ Correa ad un passo dalla doppietta, trova il prezioso intervento di Dragowski.

27′ Pareggia subito la Fiorentina: Ribery vede Chiesa che taglia l’area di rigore e lo serve. L’attaccante colpisce senza esitare, e beffa Strakosha.

33′ Fallo di Dalbert su Lazzari, e calcio di punizione in favore della Lazio. Da terra, l’ex Spal dà un calcio all’avversario. Nessuno provvedimento nei suoi confronti.

37′ Qualche problema fisico per Caceres, che è pronto ad uscire dal campo. Al suo posto entrerà Ranieri.

39′ Leiva intercetta la palla di Dalbert e mette la palla in calcio d’angolo.

40′ Intervenuto scoordinato di Ranieri su Lulic. Il neo-entrato della Fiorentina rimedia l’ammonizione.

42′ Anche Luis Alberto viene sanzionato dall’arbitro con il cartellino giallo, per il suo intervento su Chiesa.

45’+1′ Lulic in ritardo su Pulgar, ed altro cartellino giallo per la squadra di Inzaghi.

45’+3′ Finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

45′ Al ‘Franchi’ inizia il secondo tempo del match.

Fiorentina Lazio, risultato e tabellino

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (37′ Ranieri); Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. A disp.: Terracciano, Venuti, Ceccherini, Benassi, Cristòforo, Zurkovski, Boateng, Vlahovic, Ghezzal, Sottil, Pedro. All.: Vincenzo Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Furlanetto, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

RETI: 21′ Correa; 27′ Chiesa.

AMMONITI: 40′ Ranieri; 42′ Luis Alberto;