Fiorentina, Italiano: «Meritiamo di coronare la stagione con l’Europa»

Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha parlato del momento della Fiorentina e degli obiettivi di questa stagione

Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro il Milan, ha fatto il punto sullo stato della sua Fiorentina e degli obiettivi stagionali. Le sue parole:

STATO DELLA SQUADRA – «Noi quest’anno siamo abituati così… si archiviano le prestazioni di qualsiasi tipo e si riparte. Figuriamoci se non archiviamo una partita storta come quella con l’Udinese. Venivamo però da prestazioni buone e risultati utili. Pensiamo solo a questi venti giorni, andiamo avanti con fiducia. Domani sarà una battaglia contro i primi della classe, noi faremo di tutto per non farci battere».

EUROPA – «Dobbiamo fare punti ma se da inizio anno stazioniamo in quelle zone vuol dire che ci meritiamo di coronare così la nostra stagione. Nei primi 20′ con l’Udinese potevamo fare 3-4 gol, lo 0-4 è un risultato eccessivo anche se dobbiamo fare di più sia in zona offensiva che in difesa. Queste sono le mie valutazioni: meritiamo di rimanere dove siamo».

«»