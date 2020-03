Fiorentina, il ricordo di Davide Astori a due anni dalla sua scomparsa – FOTO

Fiorentina, due anni fa, il 4 marzo ci lasciava Davide Astori. Il ricordo della società per il suo capitano

Due anni fa, uno dei giorni più difficili per il mondo del calcio. Davide Astori in ritiro insieme alla squadra in vista della gara contro l’Udinese viene trovato senza vita nella sua stanza di albergo.

Una giornata che rimarrà tristemente impressa nella mente di tutti per l’uomo e lo sportivo che ci ha lasciato troppo presto. La Fiorentina lo ha ricordato, come sempre, con una bellissima foto: “Per sempre Davide Astori”.